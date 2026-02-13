СМИ: посланник Путина Дмитриев "в ближайшее время" встретится с делегацией США

Специальный посланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве "в ближайшее время".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское государственное агентство "РИА Новости".

Источник сообщил, что Дмитриев, возглавляющий российскую делегацию в рабочей группе Россия-США по экономическим вопросам, не присоединится к трехсторонним переговорам с Украиной 17-18 февраля.

Неизвестно, состоится ли встреча посланника Путина с американской делегацией до или после раунда переговоров в Женеве.

Ранее в пятницу Кремль заявил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский. Стоит отметить, что на трехсторонних переговорах, которые возобновились в начале года в ОАЭ, Мединский не присутствовал в составе переговорной команды РФ.

О новом раунде переговоров Украины, США и России в Женеве 17-18 февраля сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в рамках нового раунда переговоров команды обсудят территориальный вопрос.

Зеленский также заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.