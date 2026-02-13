Санду: Росія витратила 2% ВВП Молдови на вплив на останні вибори в моїй країні

Президентка Молдови Мая Санду заявила, Росія витратила 2% ВВП Молдови на вплив на вибори в її країні.

Про це вона сказала час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Європейська правда".

Ці гроші були витрачені з використанням "всіх видів каналів, які нелегко відстежити", з метою підкупу виборців.

"Було важко відстежити гроші, тому що вони все більше використовують криптовалюту. Вони використовують усілякі канали, і це нелегко відстежити. Ми підрахували, що минулого року на вплив на вибори було витрачено близько 2% ВВП Молдови, щоб ви розуміли, про що йдеться. І, звичайно, на дестабілізаційні заходи, бо це добре поєднується зі страхом, оплачуваними протестами, саботажем та багатьма іншими речами", – зазначила Санду.

Санду також розповіла, що в день виборів вебсайт Центральної виборчої комісії Молдови отримав майже 1 мільярд зловмисних повідомлень, додавши, що "метою було вивести його з ладу" та "дискредитувати вибори".

На запитання, чи вважає вона вступ до ЄС потенційним способом боротьби з цими гібридними загрозами, Санду відповіла: "Маленька країна сама по собі не може багато чого зробити... ми повинні бути частиною ЄС, якщо хочемо вижити як демократія, а ми хочемо".

Раніше президентка Молдови Мая Санду попередила, що РФ використовує професійні та добре фінансовані гібридні операції для відновлення впливу на пострадянському просторі, успішно повернувши Грузію до своєї сфери впливу та обравши черговою ціллю Вірменію.

Також Санду заявила, що сьогодні Європа змушена протистояти не одній, а двом паралельним війнам.