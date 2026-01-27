Президентка Молдови: Росія повернула Грузію у свою орбіту і робить те ж з Вірменією

Президентка Молдови Мая Санду попередила, що РФ використовує професійні та добре фінансовані гібридні операції для відновлення впливу на пострадянському просторі, успішно повернувши Грузію до своєї сфери впливу та обравши черговою ціллю Вірменію.

Про це вона сказала у вівторок під час виступу перед Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що Європа стикається з довгостроковими операціями, які базуються на систематичному виявленні вразливих місць демократій та використанні юридичних лазівок. За її словами, досвід Молдови, яка два роки витримувала такий натиск, показує масштаб загрози.

Окрему увагу президентка приділила ситуації в Грузії, де, на її думку, Росія змогла переламати європейський вектор розвитку, маніпулюючи почуттям безпеки громадян.

"Я з жалем спостерігаю за Грузією, де, незважаючи на мужність грузинського народу, який продовжує відстоювати демократичні цінності, європейські прагнення та право самостійно вирішувати своє майбутнє, Росія повернула Грузію у свою орбіту, використовуючи страх перед війною як зброю і даючи зрозуміти, що неправильний вибір на виборах коштуватиме миру", – сказала Санду.

За словами лідерки Молдови, аналогічний сценарій зараз починає розгортатися щодо Вірменії.

"Зараз Вірменія стає об'єктом тієї ж стратегії, спрямованої на послаблення суверенітету, вплив на демократичні вибори та використання внутрішніх вразливостей. Ми підтримуємо Вірменію та її народ у їхніх зусиллях протистояти цьому тиску та захистити своє демократичне майбутнє", – сказала Санду.

Також Санду заявила, що сьогодні Європа змушена протистояти не одній, а двом паралельним війнам.

Нагадаємо, 26 січня у ПАРЄ обрали нову президентку, нею стала представниця Австрії Петра Байр.