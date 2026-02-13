Санду: Россия потратила 2% ВВП Молдовы на влияние на последние выборы в моей стране

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия потратила 2% ВВП Молдовы на влияние на выборы в ее стране.

Об этом она сказала во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Эти деньги были потрачены с использованием "всех видов каналов, которые нелегко отследить", с целью подкупа избирателей.

"Было трудно отследить деньги, потому что они все больше используют криптовалюту. Они используют всевозможные каналы, и это нелегко отследить. Мы подсчитали, что в прошлом году на влияние на выборы было потрачено около 2% ВВП Молдовы, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И, конечно, на дестабилизационные меры, потому что это хорошо сочетается со страхом, оплачиваемыми протестами, саботажем и многими другими вещами", – отметила Санду.

Санду также рассказала, что в день выборов веб-сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы получил почти 1 миллиард вредоносных сообщений, добавив, что "целью было вывести его из строя" и "дискредитировать выборы".

На вопрос, считает ли она вступление в ЕС потенциальным способом борьбы с этими гибридными угрозами, Санду ответила: "Маленькая страна сама по себе не может многого сделать... мы должны быть частью ЕС, если хотим выжить как демократия, а мы хотим".

Ранее президент Молдовы Мая Санду предупредила, что РФ использует профессиональные и хорошо финансируемые гибридные операции для восстановления влияния на постсоветском пространстве, успешно вернув Грузию в свою сферу влияния и выбрав очередной целью Армению.

Также Санду заявила, что сегодня Европа вынуждена противостоять не одной, а двум параллельным войнам.