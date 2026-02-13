ЗМІ: Рубіо пропустив зустріч з європейськими лідерами щодо України в Мюнхені

Державний секретар Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь з лідерами країни Європи, очільниками ЄС, НАТО та президентом України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Financial Times.

Зустріч у так званому "Берлінському форматі" відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки за участі лідерів європейських країн, ЄС, НАТО та президента України Володимира Зеленського.

Очікувалося, що держсекретар США приєднається до обговорень, але він скасував свою участь в останню хвилину через конфлікт у розкладі.

"Міністр не буде присутній на зустрічі Берлінського формату щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питаннями Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені", – заявив американський посадовець.

Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала змісту без участі Рубіо.

Нагадаємо, перед початком Мюнхенської конференції з безпеки державний секретар США Марко Рубіо заявив, може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Рубіо також має виступити на конференції у Мюнхені. Він висловив сподівання, що його послання на Мюнхенській конференції буде "добре сприйняте" європейцями.