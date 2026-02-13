СМИ: Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене

Государственный секретарь Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с лидерами стран Европы, руководителями ЕС, НАТО и президентом Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Financial Times.

Встреча в так называемом "Берлинском формате" состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с участием лидеров европейских стран, ЕС, НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидалось, что госсекретарь США присоединится к обсуждениям, но он отменил свое участие в последнюю минуту из-за конфликта в расписании.

"Министр не будет присутствовать на встрече Берлинского формата по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", – заявил американский чиновник.

Один европейский чиновник в комментарии Financial Times назвал это "безумием", а другой политик заявил, что встреча не имела смысла без участия Рубио.

Напомним, перед началом Мюнхенской конференции по безопасности государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рубио также должен выступить на конференции в Мюнхене. Он выразил надежду, что его послание на Мюнхенской конференции будет "хорошо воспринято" европейцами.