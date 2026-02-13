Рубіо заявив, що майбутнє США було і буде пов’язане з Європою

Держсекретар США Марко Рубіо, який виступить з промовою на Мюнхенській конференції з питань безпеки в суботу, заявив про важливість обговорити спільне майбутнє Сполучених Штатів з Європою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За словами Рубіо, він вірить, що його послання на Мюнхенській конференції буде "добре сприйняте" європейцями.

Минулого року віцепрезидент Джей Ді Венс викликав подив і роздратував союзників своєю промовою, в якій він різко критикував європейських політиків.

"Я думаю, що вони хочуть чесності. Вони хочуть знати, куди ми йдемо, куди ми хотіли б йти, куди ми хотіли б йти разом з ними. Ось у цьому наша надія", – сказав Рубіо, зазначивши, що конференція відбувається "у вирішальний момент".

"Старий світ зник, чесно кажучи, світ, в якому я виріс. І ми живемо в нову еру геополітики. Це вимагатиме від нас усіх переосмислити, як це виглядає і якою буде наша роль", – сказав він.

Рубіо зазначив, що "Європа важлива для нас".

"Ми глибоко пов'язані з Європою, і наше майбутнє завжди було пов'язане і буде пов'язане. Ми просто маємо поговорити про те, яким буде це майбутнє", – сказав держсекретар США.

Рубіо також анонсував імовірну зустріч з Зеленським в Мюнхені.

