Фредеріксен пропонує пустити допомогу ЄС на закупівлю ППО і зброї для України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заплановане найближчим часом затвердження позики для України на загальну суму 90 млрд євро допоможе покрити її термінові потреби, у тому числі щодо протиповітряної оборони.

Про це вона заявила на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Метте Фредріксен вважає, що зважаючи на зростання термінових потреб України, ЄС має бути готовим надати кошти у прискореному порядку задля їх покриття.

"Ви зараз відчуваєте нестачу засобів протиповітряної оборони та інших речей. Тому було б добре скласти список усіх ваших потреб. Тоді, коли гроші будуть, ми зможемо швидко їх надати на оплату – у прискореному порядку.", – заявила очільниця уряду Данії.

Зазначимо, що у ЄС очікують, що перший платіж з позики для України виплатять вже на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, Європейський парламент у середу, 11 лютого, підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро для фінансування військових та бюджетних витрат.

Для того, щоб рішення остаточно вступило в дію, Європейська рада також має офіційно ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту.

19 грудня саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро, яке передбачає закриття двох третин потреб України у 2026-27 як в бюджетній, так і в оборонній сфері.

4 лютого посли держав Європейського союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі.