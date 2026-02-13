Фредерриксен предлагает направить помощь ЕС на закупку ПВО и оружия для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредерриксен считает, что запланированное в ближайшее время утверждение займа для Украины на общую сумму 90 млрд евро поможет покрыть ее срочные потребности, в том числе в области противовоздушной обороны.

Об этом она заявила в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Метте Фредриксен считает, что, учитывая рост срочных потребностей Украины, ЕС должен быть готов предоставить средства в ускоренном порядке для их покрытия.

"Вы сейчас испытываете нехватку средств противовоздушной обороны и других вещей. Поэтому было бы хорошо составить список всех ваших потребностей. Тогда, когда деньги будут, мы сможем быстро их предоставить на оплату – в ускоренном порядке", – заявила глава правительства Дании.

Отметим, что в ЕС ожидают, что первый платеж по займу для Украины выплатят уже в начале второго квартала 2026 года.

Напомним, Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для финансирования военных и бюджетных расходов.

Для того, чтобы решение окончательно вступило в силу, Европейский совет также должен официально принять пакет законодательных актов о выделении кредита.

19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро, которое предусматривает покрытие двух третей потребностей Украины в 2026-27 годах как в бюджетной, так и в оборонной сфере.

4 февраля послы государств Европейского союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро, в частности разрешив третьим странамучаствовать в этом процессе.