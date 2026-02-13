Глава МЗС Нідерландів: без участі США гарантії безпеки для України "не працюватимуть"

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел наголосив на важливості участі США в будь-яких гарантіях безпеки для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Міністр змалював сувору картину, попереджаючи, що будь-які гарантії для України будуть марними без США.

Ван Веел також критично ставиться до Європи, звинувачуючи її в повільній допомозі Україні та накладанні "самообмежень" на свої дії.

"Ми також маємо бути реалістами, у світі немає такої сили, як американська. Ми бачимо це зараз у конфліктах, які вирішуються по всьому світу: без участі та тиску США це не спрацює", – сказав він.

Ван Веел також зазначає, що "наші трансатлантичні зв'язки" зазнали "випробувань і труднощів", але вони залишаються такими ж важливими, як і раніше.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та співпрацювати з Європою щодо глобальних викликів.

Нагадаємо, 12 лютого перед засіданням міністрів оборони країн НАТО заступник глави Пентагону заявив, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Згодом він пояснив, як це бачать у Вашингтоні.

Читайте також: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.