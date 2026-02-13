Глава МИД Нидерландов: без участия США гарантии безопасности для Украины "не будут работать"

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел подчеркнул важность участия США в любых гарантиях безопасности для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Министр нарисовал суровую картину, предупреждая, что любые гарантии для Украины будут бесполезны без США.

Ван Веел также критически относится к Европе, обвиняя ее в медленной помощи Украине и наложении "самоограничений" на свои действия.

"Мы также должны быть реалистами, в мире нет такой силы, как американская. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые решаются по всему миру: без участия и давления США это не сработает", – сказал он.

Ван Веел также отмечает, что "наши трансатлантические связи" подверглись "испытаниям и трудностям", но они остаются такими же важными, как и раньше.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в отношении глобальных вызовов.

Напомним, 12 февраля перед заседанием министров обороны стран НАТО заместитель главы Пентагона заявил, что США хотят создать "НАТО 3.0", которая не будет "основана на зависимости" Европы от Америки.

Впоследствии он объяснил, как это видят в Вашингтоне.

