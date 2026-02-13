Макрон раскритиковал "упаднические речи" об Украине и указал на ослабленную Россию

Французский президент Эмманюэль Макрон раскритиковал пессимистические высказывания в отношении Украины, утверждая, что война на самом деле ослабила Россию.

Об этом он сказал в речи на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Макрон выразил поддержку стремлению президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

"Оно должно быть долгосрочным и самым прочным. И я хочу верить, что мы приближаемся к этому, но по мере того, как дискуссии приобретают форму, Россия продолжает убивать гражданских и разрушать энергетические объекты с очевидной целью заставить украинцев подчиниться. Ответом не может быть уступка требованиям России. Лучше вместо этого усилить давление на Россию", – подчеркнул он.

Макрон также призвал смотреть на более широкую картину, поскольку за четыре года войны Россия стала ослабленной страной.

"Она потратила чрезмерные суммы денег на войну и сейчас вступила в рецессию. Она изолирована экономически, она полностью зависит от Китая. У нее уже есть серьезная демографическая проблема – она потеряла сотни тысяч молодых жизней из-за иллюзии. Она хотела бороться с расширением НАТО – это закончилось присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Она хотела ослабления Европы – Европа стала сильнее", – перечислил французский президент.

"И когда я слышу некоторые пессимистические вещи, речи об Украине, когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину принять, что они также потерпели поражение, переоценивая Россию. Это огромная стратегическая ошибка, потому что это неправда", – подчеркнул Макрон.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы мирное урегулирование было таким, которое сохранит европейскую безопасность, удержит Россию от новых попыток агрессии, а также не даст остальному миру пример для подражания.

"Поэтому европейцы должны непосредственно взять на себя роль главных акторов поддержки Украины, как члены коалиции желающих, как партнеры по инновациям, которые решают проблемы континента, и через европейскую судьбу Украины", – заявил Макрон.

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил проведение очередного раунда переговоров между Украиной, РФ и США 17–18 февраля в Женеве.

10 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.