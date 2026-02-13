В ОПУ підтвердили майбутні переговори України, РФ і США в Женеві

Радник президента України Дмитро Литвин підтвердив проведення чергового раунду переговорів між Україною, РФ і США 17–18 лютого в Женеві.

Про це він заявив журналістам у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на прохання підтвердити або спростувати проведення перемовин у Женеві 17–18 лютого, Литвин зауважив: "Так, станом на сьогодні українська делегація готується".

Він додав, що більше деталей повідомить секретар РНБО Рустем Умєров.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у п’ятницю, що новий раунд переговорів РФ, США та України планують провести в Женеві, а російську делегацію очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Варто зазначити, що на тристоронніх переговорах, які відновились на початку року в ОАЕ, Мединський не був присутній у складі російської делегації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у цьому зв’язку навіть заявив про "якісну зміну" у складі делегації РФ, кажучи, що на перемовинах уже не читають "псевдоісторичних лекцій".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів на своїй території.