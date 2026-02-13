Макрон пояснив, чому "коаліція рішучих" не надсилає війська в Україну зараз

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає "Європейська правда".

Макрон наголосив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що росіяни прагнуть досягти компромісу в рамках мирних переговорів.

"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір", – сказав він.

"Сьогодні, якщо ми втрутимося, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію", – заявив президент Франції.

Він додав також, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.

"Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втрата контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували", – зазначив Макрон.

Він наголосив на важливості спільного зі США сприйняття ситуації.

"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І ввели додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації", – пояснив Макрон.

