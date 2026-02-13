Макрон объяснил, почему "коалиция решительных" не посылает войска в Украину сейчас

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Макрон подчеркнул, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что россияне стремятся достичь компромисса в рамках мирных переговоров.

"Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они медлят, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться", – сказал он.

"Сегодня, если мы вмешаемся, мы возьмем на себя ответственность за эскалацию", – заявил президент Франции.

Он добавил также, что на сегодняшний день не будет консенсуса по отправке войск.

"Я думаю, что мы будем ответственны за провокацию. Я думаю, что, вероятно, потеря контроля над ситуацией. Для нас сейчас важно выполнить пакет, за который мы проголосовали", – отметил Макрон.

Он подчеркнул важность совместного с США восприятия ситуации.

"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть восстановление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации", – пояснил Макрон.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в отношении глобальных вызовов.

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел подчеркнул важность участия США в любых гарантиях безопасности для Украины.