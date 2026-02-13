Пісторіус: було б дивно, якби Росія змогла продовжувати воювати ще довго
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бачить ознаки того, що Росія не зможе економічно підтримувати війну проти України ще тривалий час.
Про це він сказав в інтерв'ю ntv, передає "Європейська правда".
"Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати це ще дуже, дуже довго", – сказав Пісторіус.
"Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні Росії", – зазанчив він.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.
"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І ввели додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації", – пояснив Макрон.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та співпрацювати з Європою щодо глобальних викликів.