Писториус: было бы странно, если бы Россия смогла продолжать воевать еще долго

Министр обороны Германии Борис Писториус видит признаки того, что Россия не сможет экономически поддерживать войну против Украины еще длительное время.

Об этом он сказал в интервью ntv, передает "Европейская правда".

"Было бы очень странно, если бы Россия смогла поддерживать это еще очень, очень долго", – сказал Писториус.

"Мы должны как можно быстрее, окончательно и полностью остановить приток денег от продажи газа и нефти, потому что это источник финансирования этой ужасной войны, денежные средства, которые нужны России", – отметил он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.

"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации", – пояснил Макрон.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в отношении глобальных вызовов.