СМИ: США в один день примут участие в переговорах по Украине и Ирану

Американская делегация примет участие в переговорах по Украине и Ирану 17 февраля в швейцарской Женеве.

Об этом агентству Reuters сообщил информированный источник, передает "Европейская правда".

По словам источника, во вторник утром американская делегация, в состав которой войдут посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранской стороной. Представители Омана будут присутствовать на встрече и выступят посредниками в контактах.

Затем Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины во второй половине дня, добавил собеседник агентства.

Сообщалось, что 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров Украины, США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен "двигаться" и заключить соглашение о завершении войны.