Трамп про завершення війни: Зеленський має "рухатися"

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім.

Репортер звернувся до президента США із запитанням щодо проведення виборів в Україні до початку літа. На це Трамп відповів, що Росія хоче укласти угоду про завершення війни, тому українському президенту потрібно "рухатися".

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду, він повинен діяти", – відповів президент США.

Його заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що американські та українські переговірники обговорювали можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Як стало відомо, 17-18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд переговорів України, США та Росії.