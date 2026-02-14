Португалия сделала шаг к ограничению доступа детей к соцсетям

Парламент Португалии одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это одно из первых конкретных законодательных решений в Европе, налагающее такие ограничения.

Авторы законопроекта из правящей Социал-демократической партии (PSD) заявляют, что он необходим для защиты детей от кибербуллинга, вредного контента и злоумышленников.

Родители будут использовать публичную систему, известную как Digital Mobile Key (DMK), для предоставления согласия, что также поможет обеспечить соблюдение действующего запрета для детей в возрасте до 13 лет на доступ к цифровым социальным сетям, платформам для обмена видео и изображениями или сайтам онлайн-ставок.

Технологические провайдеры также обязаны внедрить систему проверки возраста, совместимую с DMK.

Законопроект был одобрен 148 голосами, против выступили 69 депутатов, еще 13 воздержались. Документ еще может претерпеть изменения перед вторым чтением.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет.

Это спровоцировало публичную перепалку между Санчесом и владельцем платформы Х Илоном Маском.