Прем’єр Іспанії заявив, що Маск шкодить психічному здоров’ю підлітків

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив американського мільярдера та власника соцмережі Х Ілона Маска в порушенні місцевого законодавства та завданні шкоди психічному здоров'ю підлітків.

Про це він заявив під час виступу в парламенті в Мадриді у середу, 11 лютого, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ці коментарі є останніми в серії публічних суперечок між Санчесом і Маском, який критикував прагнення іспанського лідера заборонити дітям користуватися соціальними мережами та його плани легалізувати близько 500 тисяч іммігрантів.

"Маск є мільярдером, який постійно порушує іспанські закони й руйнує психічне здоров'я не тільки суспільства в цілому, але й найбільш вразливих верств населення, таких як наша молодь, особи віком до 16 років", – заявив Санчес.

Також він назвав соціальні мережі "недієздатною державою" і заявив, що Іспанія "повинна взяти під контроль соціальні мережі, тому що на психічному здоров'ї громадян, і особливо молоді, заробляють гроші".

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.