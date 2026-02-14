Рубио говорит, что Трамп атакует мир и западные ценности, потому что "заботится о Европе"

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что под руководством Дональда Трампа США могут казаться "прямыми и резкими", но это только потому, что они "глубоко обеспокоены" своим будущим и будущим Европы.

Об этом Рубио сказал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

В ходе выступления госсекретарь подчеркнул тесные связи между США и Европой.

"Вот почему мы, американцы, иногда можем казаться немного прямыми и резкими в своих советах. Причина этого заключается в том, что мы глубоко заботимся. Мы глубоко переживаем за ваше и наше будущее, и если иногда мы не согласны, то наши разногласия вытекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только военно, мы связаны духовно и культурно", – подчеркнул Рубио.

При этом он заверил, что при администрации Трампа США остаются верными альянсу с Европой.

Рубио добавил, что США при Трампе хотят, чтобы Европа демонстрировала силу, потому что "мы знаем, что судьба Европы никогда не будет неважной для нашей национальной безопасности".

По словам Рубио, под руководством Трампа США планируют взять на себя задачу обновления и восстановления.

"Хотя мы готовы, если потребуется, сделать это самостоятельно, мы предпочитаем сделать это вместе с вами", – подчеркнул он.

Рубио говорит, что Соединенные Штаты и Европа "являются единым целым", а также заверил, что "судьба Европы никогда не будет безразличной для нас".

Нынешняя речь Рубио в Мюнхене резко контрастировала с выступлением вице-президента США Джей Ди Венса в прошлом году.

Тогда в ходе речи на Мюнхенской конференции по безопасности Венс в основном критиковал Европейский Союз.

В частности, он сказал, что, по мнению США, сейчас нет оснований говорить о совместном видении демократии на двух берегах Атлантики.

Также в своей речи в Мюнхене вице-президент США резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.