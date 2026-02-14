В одному з регіонів Польщі сталось масштабне відключення електроенергії

В Поморському регіоні Польщі у суботу, 14 лютого, сталась масштабна аварія з електропостачанням, яка зачепила близько 3400 споживачів і 126 трансформаторних станцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як повідомив оператор Energa, проблеми можуть бути пов'язані з погодними умовами.

Актуальні дані про перебої в постачанні електроенергії можна знайти на вебсайті оператора, у вкладці "Поточні відключення".

Як повідомили журналісти Polsat News, до аварії енергомережі призвели снігопади. У суботу вранці попередження I ступеня про інтенсивні снігопади діють на півдні Польщі.

Додатково для деяких регіонів було видано попередження 1-го ступеня про обледеніння.

Нагадаємо, 21 січня на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

А 12 лютого стало відомо про несправність підводного кабелю, який з’єднує Польщу та Швецію.