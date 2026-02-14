В одном из регионов Польши произошло масштабное отключение электроэнергии

В Поморском регионе Польши в субботу, 14 февраля, произошла масштабная авария с электроснабжением, которая затронула около 3400 потребителей и 126 трансформаторных станций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как сообщил оператор Energa, проблемы могут быть связаны с погодными условиями.

Актуальные данные о перебоях в поставках электроэнергии можно найти на веб-сайте оператора, во вкладке "Текущие отключения".

Как сообщили журналисты Polsat News, к аварии энергосети привели снегопады. В субботу утром предупреждение I степени об интенсивных снегопадах действует на юге Польши.

Дополнительно для некоторых регионов было выдано предупреждение 1-й степени об обледенении.

Напомним, 21 января на датском острове Борнгольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, соединявший остров со Швецией.

А 12 февраля стало известно о неисправности подводного кабеля, соединяющего Польшу и Швецию.