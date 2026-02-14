Фон дер Ляєн розповіла, чому Європа має навчитись в України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна бути готова рішуче і з випередженням використовувати силу для захисту, і цього їй варто навчитись на прикладі України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в ході виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

В ході промови президентка ЄК наголосила на необхідності нової європейської стратегії безпеки, зокрема виробити нову доктрину: "забезпечити, щоб Європа могла захищати свою територію, економіку, демократію та спосіб життя в будь-який час".

Адже зрештою це і є справжнє значення незалежності", – зазначила вона.

Як приклад фон дер Ляєн навела Україну, яка, за її словами, "продемонструвала, що сила і стримування, а в кінцевому підсумку і життя, залежать від промислового потенціалу".

"Як кажуть в Україні: "змінюйся або помри". Ми теж повинні прийняти це кредо. Ми повинні зруйнувати жорстку стіну між цивільним і оборонним секторами. Європа є потужним центром виробництва автомобілів, аерокосмічної техніки та важкої техніки. Ми не повинні розглядати ці галузі як суто комерційні, а як основу ланцюга створення вартості в оборонній сфері", – сказала вона.

Ще одним уроком, який варто винести з поля бою в Україні, є стимулювання галузей технологій подвійного призначення – штучного інтелекту, кібербезпеки, дронів та космосу.

"За допомогою такого підходу ми можемо швидко подолати прогалини в наших можливостях. Дрони є найочевиднішим прикладом. Вони завдають близько 80 % бойових збитків обом сторонам в Україні. Тому ми значно прискорюємо інновації та виробництво в цій галузі", – додала фон дер Ляєн.

У цьому контексті вона також вказала на новий Офіс оборонних інновацій ЄС у Києві, який "поєднує європейський масштаб з українською швидкістю та винахідливістю".

"І з таким підходом ми можемо швидко закрити прогалини в наших можливостях. Дехто запитує, чи можемо ми собі це дозволити. Я кажу: ми не можемо дозволити собі цього не робити", – сказала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії згадала про повільне прийняття рішень в Європі і заявила, що ЄС повинен спиратися на підтримку кваліфікованої більшості, а не одностайні голосування, щоб обійти спроби окремих країн блокувати ті чи інші кроки.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.