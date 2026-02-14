Фон дер Ляйен рассказала, чему Европа должна научиться у Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова решительно и с опережением использовать силу для защиты, и этому ей стоит научиться на примере Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе речи президент ЕК подчеркнула необходимость новой европейской стратегии безопасности, в частности выработать новую доктрину: "обеспечить, чтобы Европа могла защищать свою территорию, экономику, демократию и образ жизни в любое время".

Ведь в конечном счете это и есть истинное значение независимости", – отметила она.

В качестве примера фон дер Ляйен привела Украину, которая, по ее словам, "продемонстрировала, что сила и сдерживание, а в конечном итоге и жизнь, зависят от промышленного потенциала".

"Как говорят в Украине: "меняйся или умри". Мы тоже должны принять это кредо. Мы должны разрушить жесткую стену между гражданским и оборонным секторами. Европа является мощным центром производства автомобилей, аэрокосмической техники и тяжелой техники. Мы не должны рассматривать эти отрасли как чисто коммерческие, а как основу цепочки создания стоимости в оборонной сфере", – сказала она.

Еще одним уроком, который стоит извлечь с поля боя в Украине, является стимулирование отраслей технологий двойного назначения – искусственного интеллекта, кибербезопасности, дронов и космоса.

"С помощью такого подхода мы можем быстро преодолеть пробелы в наших возможностях. Дроны являются самым очевидным примером. Они наносят около 80% боевых потерь обеим сторонам в Украине. Поэтому мы значительно ускоряем инновации и производство в этой области", – добавила фон дер Ляйен.

В этом контексте она также указала на новый Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве, который "сочетает европейский масштаб с украинской скоростью и изобретательностью".

"И с таким подходом мы можем быстро закрыть пробелы в наших возможностях. Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Я говорю: мы не можем позволить себе этого не делать", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии упомянула о медленном принятии решений в Европе и заявила, что ЕС должен опираться на поддержку квалифицированного большинства, а не единогласные голосования, чтобы обойти попытки отдельных стран блокировать те или иные шаги.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.