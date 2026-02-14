Президент Европарламента: "разговоры о выборах в Украине в ближайшее время – это ловушка"

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала "не попадать в ловушку" нарратива о том, что Украина может или должна в ближайшее время провести выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время панельной дискуссии с участием президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.

Метсола отметила, что дискуссии о возможности или необходимости выборов в Украине в ближайшее время звучат цинично.

"Когда последний раз были честные выборы в России? Когда мы будем способны сказать, что когда на города падают бомбы, нельзя заставлять этих людей, у которых дома нет света, идти на избирательные участки? Это циничная ловушка, в которую мы попадаемся – и мы ни в коем случае не должны этого делать", – отметила Роберта Метсола.

В правительстве Германии считают, что выборы в Украине возможны только в условиях стабильного мира.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский отрицал, что США угрожают отказаться от своих же гарантий безопасности в случае если в Украине не объявят дату выборов президента.