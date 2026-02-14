Прем'єрка Данії пояснила, що є головною перепоною для досягнення миру

Метте Фредеріксен вважає, що можливість швидко завершити війну існує, але на це не погоджується Росія.

Про це прем'єрка Данії заявила у виступі на "Українському ланчі", який організував у рамках Мюнхенської безпекової конференції фонд Віктора Пінчука.

Фредеріксен почала свій виступ зі згадки про те, що і українці, і європейці хочуть завершити війну.

"Наша головна проблема полягає в тому, що Росія не хоче миру", – додала вона.

"Найпростіше в цьому світі – це щоби Росія закінчила цю війну з боку Росії. Вони могли б просто припинити воювати. Але я не думаю, що вони хочуть миру. Я не вважаю, що вони хочуть миру з Україною, і я також не вважаю, що вони хочуть миру з Європою. У цьому наша проблема", – пояснила вона.

Саме небажання Росії завершувати війну є ключовою проблемою і у мирних переговорах.

"Щоб укласти мирну угоду, потрібні двоє. Звичайно, ми маємо продовжувати намагатися. Але єдина мова, яку розуміють росіяни, – це мова сили", – підсумувала вона, закликавши усі країни підтримувати ЗСУ і не ставити жодних умов на застосування Україною наданої їй зброї.

"І ми маємо чинити сильніший тиск на Росію, коли йдеться про економіку, коли йдеться про санкції. Інакше Росія не сяде за стіл переговорів", – заявила прем'єрка.

Напередодні очільниця уряду Данії закликала пустити допомогу ЄС на закупівлю ППО і зброї для України.

Вона також закликала Європу готуватися до конфлікту. Пояснивши, що Європа, яка не здатна захищати себе, рано чи пізно загине.