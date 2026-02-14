Премьер Дании объяснила, что является главной преградой для достижения мира

Метте Фредериксен считает, что возможность быстро завершить войну существует, но на это не соглашается Россия.

Об этом премьер Дании заявила в выступлении на "Украинском ланчі", который организовал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности фонд Виктора Пинчука.

Фредериксен начала свое выступление с упоминания о том, что и украинцы, и европейцы хотят завершить войну.

"Наша главная проблема заключается в том, что Россия не хочет мира", – добавила она.

"Самое простое в этом мире – это чтобы Россия закончила эту войну со стороны России. Они могли бы просто прекратить воевать. Но я не думаю, что они хотят мира. Я не считаю, что они хотят мира с Украиной, и я также не считаю, что они хотят мира с Европой. В этом наша проблема", – пояснила она.

Именно нежелание России завершать войну является ключевой проблемой и в мирных переговорах.

"Чтобы заключить мирное соглашение, нужны двое. Конечно, мы должны продолжать пытаться. Но единственный язык, который понимают россияне, – это язык силы", – подытожила она, призвав все страны поддерживать ВСУ и не ставить никаких условий на применение Украиной предоставленного ей оружия.

"И мы должны оказывать более сильное давление на Россию, когда речь идет об экономике, когда речь идет о санкциях. Иначе Россия не сядет за стол переговоров", – заявила премьер.

Накануне глава правительства Дании призвала пустить помощь ЕС на закупку ПВО и оружия для Украины.

Она также призвала Европу готовиться к конфликту. Объяснив, что Европа, которая не способна защищать себя, рано или поздно погибнет.