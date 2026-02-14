Єврокомісарка не виключила вступ України у ЄС в 2027 році: треба знайти шлях

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що нинішня методологія розширення була розроблена "для мирного часу" і потребує радикальної зміни.

Про це вона заявила у виступі на "Українському ланчі", який організував у рамках Мюнхенської безпекової конференції фонд Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марта Кос наголосила, що Україна вже зараз "зробила позитивний внесок у розвиток Європи", змусивши ЄС переосмислити пріоритети і, зокрема, повернула розширення о порядку денного. "По-друге, ми знову усвідомили, наскільки важлива безпека в Європі. Можливо, ми про це забули", – додала вона.

Водночас Марта Кос визнала, що за нинішньою нормативною базою ЄС неможливо виконати ті задачі, які ставить перед собою Україна.

"Методологія, яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для часів, коли є купа часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи. Швеція, наприклад, була найрозвиненішою країною, яка подала заявку на членство в ЄС – але навіть Швеції знадобилося три роки", – нагадала вона.

"Отже, виходячи з нинішньої методології, 1 січня 2027 року вступ неможливий. Але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами. Ми не можемо більше чекати", – заявила єврокомісарка.

Макта Кос визнала, що дискусії про це вже розпочалися, але утрималася від їхньої деталізації.

Вона також наголосила, що вступ України до Європейського Союзу варто сприймати не лише як розширення, а й як геополітичну необхідність. "Це – об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно, об'єднати Європу. І це набагато важливіше, ніж просто розширення", – заявила вона.

Раніше у Мюнхені міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що домовленості про швидкий вступ до ЄС реальні. Також німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що домовленість про дату вступу України в ЄС є можливою.

Нещодавно опитування показало, що підтримка українцями вступу в ЄС різко зросла.

