Опитування: підтримка українцями вступу в ЄС зросла до 83%, НАТО – до 71,3%

Порівняно з вереснем 2025 року підтримка українцями вступу до ЄС і НАТО зросла до 83% та 71,3% відповідно.

Про це, як передає "Європейська правда", свідчать дані соціологічного дослідження, підготовленого Центром Разумкова на замовлення Київського безпекового форуму.

Респонденти переважно підтримують вступ України до Європейського Союзу. За вступ виступають 83% опитаних, проти – 10,9%, важко відповісти – 6,0%.

Порівняно з вереснем 2025 року підтримка курсу на членство в ЄС зросла з 81,7% до 83%. Це найвищий показник за весь період спостережень, починаючи з 2021 року. Для порівняння: у вересні 2024 року вступ підтримували 73,7%, у лютому-березні 2023 року – 78,6%, у вересні-жовтні 2022 року – 78,4% опитаних.

Найнижчий рівень підтримки курсу на членство в ЄС був на початку спостережень – у листопаді-грудні 2021 року (55,6% опитаних).

Вступ України до НАТО підтримують 71,3% респондентів, проти – 17,9%, важко відповісти – 10,8%.

Підтримка вступу до НАТО зросла на 2,8% порівняно з вереснем 2025 року, коли за вступ були 68,5%. Водночас показник залишається нижчим, ніж у попередні роки: у вересні 2024 року – 72,1%, у лютому-березні 2023 року – 74,2%.

У листопаді-грудні 2021 року за вступ до НАТО виступали 47,8% опитаних, проти – 33%.

Більшість українців вважають, що НАТО здатний ефективно захиститися у разі нападу Росії. Так вважають 57,8% опитаних, протилежної думки – 28,6%, важко відповісти – 13,6%.

Водночас щодо можливості нападу Росії на одну з країн НАТО думки розділилися. "Точно збирається напасти" вважають 16,1% респондентів, "можливо збирається" – 52%, "не збирається" – 19,6%, "важко відповісти" – 12,2%.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років.

Опитування також показало, що позитивне ставлення українців до США у лютому 2026 року знизилось на 17,3 відсоткового пункта порівняно з вереснем 2025 року.

