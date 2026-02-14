Єврокомісарка не виключила вступ України у ЄС в 2027 році: треба знайти шлях

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что нынешняя методология расширения была разработана "для мирного времени" и требует радикального изменения.

Об этом она заявила в выступлении на "Украинском ланче", который организовал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности фонд Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Марта Кос отметила, что Украина уже сейчас "сделала положительный вклад в развитие Европы", заставив ЕС переосмыслить приоритеты и, в частности, вернула расширение в повестку дня. "Во-вторых, мы снова осознали, насколько важна безопасность в Европе. Возможно, мы об этом забыли", – добавила она.

В то же время Марта Кос признала, что по нынешней нормативной базе ЕС невозможно выполнить те задачи, которые ставит перед собой Украина.

"Методология, которую мы сейчас используем, создана для мира. Она создана для времен, когда есть куча времени, чтобы страна могла провести все необходимые реформы. Швеция, например, была самой развитой страной, которая подала заявку на членство в ЕС – но даже Швеции понадобилось три года", – напомнила она.

"Итак, исходя из нынешней методологии, 1 января 2027 года вступление невозможно.

Но мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами. Мы не можем больше ждать", – заявила еврокомиссар.

Макта Кос признала, что дискуссии об этом уже начались, но воздержалась от их детализации.

Она также подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз следует воспринимать не только как расширение, но и как геополитическую необходимость. "Это – объединение Европы, и впервые в истории мы имеем возможность, если все сделаем правильно, объединить Европу. И это гораздо важнее, чем просто расширение", – заявила она.

Ранее в Мюнхене министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что договоренности о скором вступлении в ЕС реальны. Также немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что договоренность о дате вступления Украины в ЕС является возможной.

Недавно опрос показал, что поддержка украинцами вступления в ЕС резко возросла.

О запланированной схеме быстрого расширения читайте в статье"Что стоит за разговорами о 2027 году и „частичном" членстве Украины"