Глава МЗС Франції пояснив, чому Париж допускає прямий діалог з Кремлем

Франція не виключає прямих контактів з Москвою з міркувань, що Європа надзвичайно тісно залучена у питання допомоги Україні і майбутнього повоєнного врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Барро запитали про задекларовані президентом Макроном наміри відновити певні контакти з Москвою і запитали, коли це може відбутися.

"Причина, чому ми сказали, що не маємо виключати прямих контактів з Москвою – тому що, як знаєте, європейці зараз – майже єдиний надавач фінансування Україні. Європа надає практично всі розвіддані та військову підтримку. Тож ми дуже залучені, і на якомусь етапі Європі потрібно буде мати незалежні контакти з обома сторонами – і Україною, і Росією", – пояснив Барро міркування Макрона.

"І, як сказав вчора президент Макрон – без європейців не буде вирішуватись ні питання миру, ні зняття санкцій, ні фінансування на відбудову, ні безпекових гарантій", – додав він.

Барро окремо зупинився на аргументах, чому якісь домовленості про "перемир’я" з Росією, не підкріплені реальними гарантіями безпеки і військовими спроможностями України, ризикують знову виявитися пасткою – нагадавши про "Мінськ" і Будапешт.

"Цей контакт (з Росією) може відбутися у той час, коли це буде доречно. Я не можу назвати якоїсь дати чи якихось подібних орієнтирів", – додав очільник МЗС Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю пояснив, чому "коаліція рішучих" не надсилає війська в Україну зараз.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що не бачить сенсу для Європи розпочинати переговори з Росією, як зараз намагаються США, доки у Кремлі не мають реальних намірів шукати вихід з війни через неможливість її продовжувати.