Глава МИД Франции объяснил, почему Париж допускает прямой диалог с Кремлем

Франция не исключает прямых контактов с Москвой из соображений, что Европа чрезвычайно тесно вовлечена в вопрос помощи Украине и будущего послевоенного урегулирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Барро спросили о задекларированных президентом Макроном намерениях восстановить определенные контакты с Москвой и спросили, когда это может произойти.

"Причина, почему мы сказали, что не должны исключать прямых контактов с Москвой – потому что, как знаете, европейцы сейчас – почти единственный поставщик финансирования Украине. Европа предоставляет практически все разведданные и военную поддержку. Поэтому мы очень вовлечены, и на каком-то этапе Европе нужно будет иметь независимые контакты с обеими сторонами – и Украиной, и Россией", – пояснил Барро рассуждения Макрона.

"И, как сказал вчера президент Макрон – без европейцев не будет решаться ни вопрос мира, ни снятие санкций, ни финансирование на восстановление, ни гарантий безопасности", – добавил он.

Барро отдельно остановился на аргументах, почему какие-то договоренности о "перемирии" с Россией, не подкрепленные реальными гарантиями безопасности и военными возможностями Украины, рискуют снова оказаться ловушкой – напомнив о "Минске" и Будапеште.

"Этот контакт (с Россией) может состояться в то время, когда это будет уместно. Я не могу назвать какой-то даты или каких-то подобных ориентиров", – добавил глава МИД Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу объяснил, почему "коалиция решительных" не посылает войска в Украину сейчас.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что не видит смысла для Европы начинать переговоры с Россией, как сейчас пытаются США, пока в Кремле не имеют реальных намерений искать выход из войны из-за невозможности ее продолжать.