Мерц відповів, чи бачить сенс починати говорити з Москвою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що не бачить сенсу для Європи розпочинати переговори з Росією, як зараз намагаються США, доки у Кремлі не мають реальних намірів шукати вихід з війни через неможливість її продовжувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер запитав канцлера, чи не час подумати про участь Європи у переговорному процесі з Росією – оскільки зараз виглядає так, що Європа дозволила США забрати на себе цю роль, хоча йдеться про питання європейської безпеки. Він також зауважив, що президент Франції Емманюель Макрон висловився за налагодження європейського каналу комунікації з Кремлем.

Мерц зазначив, що європейські столиці – "у тісному контакті з тими, хто говорить з російською стороною, будь-то США чи Україна" і добре знають про зміст обговорень.

"По-друге… Був один прем’єр-міністр з ЄС (угорський прем’єр Віктор Орбан. – Ред.), який з власної ініціативи поїхав до Москви. Це було майже два роки тому. У нього не було мандата. Він туди поїхав – і нічого не добився. А тиждень потому ми побачили нищівні, як ніколи, удари по цивільній інфраструктурі, по домівках, лікарнях", – нагадав Мерц.

"Коли є сенс говорити – ми готові говорити. Але, як ви можете бачити з досвіду американської сторони, Росія ще не хоче говорити серйозно", – наголосив канцлер.

"На мою особисту думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту – і я вже згадав, що ми багато для цього зробили, – але він ще не настав… Ми маємо зробити усе, що треба, щоб довести їх до моменту, коли вони вже не будуть бачити сенсу продовжувати цю війну", – зазначив Фрідріх Мерц, додавши, що це мають робити спільними зусиллями Америка, Європа та Україна.

Нагадаємо, радник президента України Дмитро Литвин підтвердив проведення чергового раунду переговорів між Україною, РФ і США 17–18 лютого у Женеві.

10 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.