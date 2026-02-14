Пять стран Европы обвинили власти РФ в отравлении Навального в тюрьме

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция вышли с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти критика Кремля Алексея Навального в результате отравления, за чем с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали днем 14 февраля, в даты второй годовщины со дня смерти российского политика в колонии.

Заявление от имени пяти стран согласовано министрами иностранных дел и фактически прямо обвиняет власти РФ в отравлении Навального в тюрьме.

"Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды убеждены, что Алексея Навального отравили летальным токсином. Это вывод наших правительств на основе анализа образцов из тела Алексея Навального. Исследования убедительно подтвердили присутствие эпибатидина", – говорится в тексте.

Отмечается, что этот нейротоксин содержится в яде дереволазных лягушек, которые живут в Южной Америке, и нигде не присутствует в природе на территории России.

"Россия заявила, что Навальный умер по естественным причинам. Но учитывая токсичность эпибатидина и симптомы, о которых сообщалось, очень вероятной причиной его смерти было отравление. Навальный умер, находясь в тюрьме, то есть Россия имела способы, мотивы и возможность поразить его этим ядом", – говорится в заявлении.

Пять стран отмечают, что Россия уже неоднократно демонстрировала игнорирование международного права и конвенции по химическому оружию – напомнив, что в августе 2020 года они выступили с осуждением применения "Новичка" для отравления Навального, а перед тем российские агенты применили это вещество на территории Британии в Солсбери, в результате чего погибла британская гражданка.

"Последние находки еще раз подчеркивают необходимость привлечь Россию к ответственности за повторяющиеся нарушения конвенции по химическому оружию, а в данном случае – в конвенции о биологическом и токсическом оружии. Наши постоянные представители в Организации по запрещению химического оружия сегодня письменно обратились к генеральному директору, чтобы проинформировать его об этом нарушении России. Мы также обеспокоены тем, что Россия не уничтожила все свое химическое оружие", – отмечают пять стран.

Они заявили, что используют все имеющиеся инструменты для привлечения России к ответственности за такое поведение.

Напомним, почти ровно два года назад, 16 февраля, российские тюремщики сообщили о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В ЕС после того приняли новые санкции против около 20 человек, ответственных за нарушение прав человека в России, в том числе в связи со смертью Навального.

Напомним, в ЕСПЧ продолжается рассмотрение жалобы Украины против России, что касается организованных Россией ряда громких покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и в других странах.

