Зеленський пояснив, чому наполягання "лише поступитись Донбасом" – небезпечні

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечними пропозиції для України без бою вийти з Донеччини – зокрема через те, що, на його переконання, реальні амбіції РФ досі виходять за межі володіння цим регіоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський зазначив, що російська сторона переконує США, що "якщо Україна самостійно виведе війська з Донбасу, мир настане якнайшвидше", і наполягає, що це фактично єдина їхня вимога.

"Думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть – це Донбас, Донецька область, але на 100%. Для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства, а можливо, навіть не для суспільства (...) а для самого себе", – сказав Зеленський, додавши, що російському суспільству очільник Кремля може "продати" будь-яке своє рішення.

Він наголосив, що Україна просто не може вийти з власної ж території в обмін на інші власні суверенні території, де проживають тисячі людей.

"Це була історична помилка, що ніхто не відповів на дії Путіна в 2014 році… Тоді його армія прийшла без російської форми. Це означає, що вони ще боялися. У 2022 році вони прийшли вже у формі, з ракетами… Якщо ми дамо йому цю можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить", – сказав Зеленський, зазначивши, що доносив ці аргументи до американської сторони.

Він також акцентував, що навіть за потенційного перебування американських військових, чи іншого контингенту в умовній нейтральній зоні ніхто не зможе повністю контролювати те, що буде відбуватись на непідконтрольних Україні територіях.

"Ми бачили, що відбувалося в Афганістані. Я не порівнюю ці речі, але я думаю, що якщо Путін захоче прийти і окупувати нас, то я думаю, що якщо вони спровокують щось, то я думаю, є велика вірогідність, що ті люди – нехай не американці, а хтось інший – можуть вийти. Звичайно, вони вийдуть не самостійно – він (Путін) спровокує і вони вийдуть. Що далі – буде велика окупація України, будуть великі втрати", – сказав Зеленський.

Зеленський також висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.

Нові переговори щодо України планують в Женеві, куди РФ хоче послати Мединського. Днями Умєров розкрив склад делегації України на цій зустрічі.