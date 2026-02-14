Зеленский объяснил, почему настаивания "только уступить Донбасс" – опасны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасными предложения для Украины без боя выйти из Донецкой области – в частности потому, что, по его убеждению, реальные амбиции РФ до сих пор выходят за пределы владения этим регионом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский отметил, что российская сторона убеждает США, что "если Украина самостоятельно выведет войска с Донбасса, мир наступит скоро", и настаивает, что это фактически единственное их требование.

"Думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупация Украины. Минимум, что они хотят – это Донбасс, Донецкая область, но на 100%. Для того, чтобы продать это как победу для собственного общества, а возможно, даже не для общества (...) а для самого себя", – сказал Зеленский, добавив, что российскому обществу глава Кремля может "продать" любое свое решение.

Он подчеркнул, что Украина просто не может выйти из собственной же территории в обмен на другие собственные суверенные территории, где проживают тысячи людей.

"Это была историческая ошибка, что никто не ответил на действия Путина в 2014 году... Тогда его армия пришла без российской формы. Это означает, что они еще боялись. В 2022 году они пришли уже в форме, с ракетами... Если мы дадим ему эту возможность почувствовать эту победу – мы не знаем, что дальше он сделает", – сказал Зеленский, отметив, что доносил эти аргументы до американской стороны.

Он также акцентировал, что даже при потенциальном пребывании американских военных, или иного контингента в условной нейтральной зоне никто не сможет полностью контролировать то, что будет происходить на неподконтрольных Украине территориях.

"Мы видели, что происходило в Афганистане. Я не сравниваю эти вещи, но я думаю, что если Путин захочет прийти и оккупировать нас, то я думаю, что если они спровоцируют что-то, то я думаю, есть большая вероятность, что те люди – пусть не американцы, а кто-то другой – могут выйти. Конечно, они выйдут не самостоятельно – он (Путин) спровоцирует и они выйдут. Что дальше – будет большая оккупация Украины, будут большие потери", – сказал Зеленский.

Зеленский также выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.

Новые переговоры по Украине планируют в Женеве, куда РФ хочет послать Мединского. На днях Умеров раскрыл состав делегации Украины на этой встрече.