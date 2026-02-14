Пісторіус: гарантії для України не мають стати ще одним "Будапештським меморандумом"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що майбутні гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у суботу під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
Пісторіус зазначив, що коли день перемир’я наблизиться – потрібно подбати, щоб цей мир був тривалим.
"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії", – наголосив міністр оборони Німеччини.
Він нагадав про слова Марко Рубіо у 2014 році в Сенаті США, коли той нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року не виконав своєї мети і не захистив Україну – бо Росія вторглася й анексувала Крим.
"Тож уроком для нас, пані й панове, має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми – усі, і Європа, і США – маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок", – сказав Пісторіус.
Під час панельної дискусії раніше у суботу президент України та генсек НАТО скептично оцінили наміри РФ вести реальні переговори, і застерегли Захід від помилки у його оцінці.
Рютте під час візиту до Києва наголосив, що друзі України, так само як самі українці, "не хотіли би другого Будапештського меморандуму чи ще одного "Мінська".