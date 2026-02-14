Писториус: гарантии для Украины не должны стать еще одним "Будапештским меморандумом"
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что будущие гарантии безопасности для Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Писториус отметил, что когда день перемирия приблизится – нужно позаботиться, чтобы этот мир был длительным.
"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", – подчеркнул министр обороны Германии.
Он напомнил о словах Марко Рубио в 2014 году в Сенате США, когда тот напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года не выполнил своей цели и не защитил Украину – потому что Россия вторглась и аннексировала Крым.
"Поэтому уроком для нас, дамы и господа, должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра", как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы – все, и Европа, и США – должны приложить к этому руку. Европа и Германия готовы сделать свой вклад", – сказал Писториус.
Во время панельной дискуссии ранее в субботу президент Украины и генсек НАТО скептически оценили намерения РФ вести реальные переговоры, и предостерегли Запад от ошибки в его оценке.
Рютте во время визита в Киев подчеркнул, что друзья Украины, так же как сами украинцы, "не хотели бы второго Будапештского меморандума или еще одного "Минска".