Зеленський обговорив з Рубіо майбутні переговори у Женеві

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Офісу президента України.

Рубіо та Зеленський обговорили дипломатичний процес та тристоронні зустрічі переговорних команд України, США та Росії, зокрема майбутні переговори у Женеві, які відбудуться 17-18 лютого.

Серед іншого, вони порушили питання послідовності кроків у процесі завершення війни. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання, повідомили в ОП.

Окрім того, український президент поінформував держсекретаря про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення – як можна допомогти Україні з ракетами для протиповітряної оборони в умовах холодів.

Нагадаємо, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі він не знає, наскільки РФ серйозно налаштована на переговори щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, однак американська сторона продовжить це перевіряти.

Нові переговори щодо України планують в Женеві, куди РФ хоче послати помічника глави РФ Владіміра Мединського.

Днями секретар РНБО Рустем Умєров розкрив склад делегації України на цій зустрічі.