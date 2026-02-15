Зеленский обсудил с Рубио предстоящие переговоры в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Офиса президента Украины.

Рубио и Зеленский обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи переговорных команд Украины, США и России, в частности предстоящие переговоры в Женеве, которые состоятся 17-18 февраля.

Среди прочего, они затронули вопрос последовательности шагов в процессе завершения войны. Украина считает, что в конечном итоге должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы, сообщили в ОП.

Кроме того, украинский президент проинформировал госсекретаря о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Одна из тем обсуждения – как можно помочь Украине с ракетами для противовоздушной обороны в условиях холодов.

Напомним, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока он не знает, насколько РФ серьезно настроена на переговоры по урегулированию развязанной РФ войны против Украины, однако американская сторона продолжит это проверять.

Новые переговоры по Украине планируют в Женеве, куда РФ хочет послать помощника главы РФ Владимира Мединского.

На днях секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл состав делегации Украины на этой встрече.