Рубіо розповів про плани США щодо переговорів Росії та України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі він не знає, наскільки РФ серйозно налаштована на переговори щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, однак американська сторона продовжить це перевіряти.

Про це він сказав в ході свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції (MSC), відповідаючи на питання її глави Вольфганга Ішингера, повідомляє "Європейська правда".

У контексті переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України Рубіо зазначив, що коло питань, які необхідно вирішити, звузилось, але, за його словами лишились найскладніші питання, "на які важко відповісти".

Рубіо вважає, що наразі не зрозуміло, чи серйозно росіяни налаштовані закінчити війну.

"Вони (Росія. – Ред.) кажуть, що зацікавлені. І на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, прийнятні для України, з якими Росія завжди погодиться, але ми будемо продовжувати перевіряти це", – зазначив він.

Рубіо переконаний, що США вдалося досягти прогресу в переговорах між Україною та РФ.

"Я не думаю, що хтось у цій залі буде проти врегулювання цієї війни шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими і сталими. Саме цього ми прагнемо досягти, і ми будемо продовжувати намагатися цього досягти, навіть якщо всі ці інші речі продовжуватимуть відбуватися на санкційному фронті абощо", – зауважив держсекретар.

Повідомляли, що 17-18 лютого у Женеві відбудеться новий раунд переговорів України, США та Росії.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни.