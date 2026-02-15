СМИ: США ожидают, что потенциальная операция в Иране продлится несколько недель

Военные США готовятся к возможности длительных недельных операций против Ирана, если американский президент Дональд Трамп прикажет атаковать страну в случае провала дипломатического урегулирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из источников, в случае длительной кампании американские военные могут нанести удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по иранским государственным и объектам безопасности.

В этом случае риски для американских войск будут гораздо больше, ведь Иран имеет значительные запасы ракет.

Удары в ответ от Тегерана также увеличивают риск регионального конфликта. По словам чиновников, это может стать гораздо более серьезным конфликтом между странами, чем те, которые наблюдались ранее.

На просьбу прокомментировать подготовку к потенциально длительной военной операции США заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что у президента есть "все варианты в отношении Ирана".

"Он выслушивает различные мнения по любому вопросу, но окончательное решение принимает на основе того, что лучше для нашей страны и национальной безопасности", – добавила Келли.

Пентагон отказался от комментариев по поводу операции.

Усиление военной активности США на Ближнем Востоке связано с переговорами с Ираном по поводу его ядерной программы. Президент США Дональд Трамп с начала января угрожает Тегерану американскими атаками. Сначала Трамп критиковал иранский режим за подавление антиправительственных протестов, а затем сосредоточился на ядерных возможностях страны.

14 февраля президент США Трамп заявил, что смена режима в Иране "была бы лучшим, что могло бы случиться". Он также подтвердил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford отправляется на Ближний Восток на случай, если переговоры между США и Ираном не приведут к заключению соглашения.

17 февраля в Женеве американская делегация примет участие в переговорах по Ирану.

Также стало известно, что Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых действий против Ирана, которые бы в то же время не переросли в длительную войну на Ближнем Востоке.