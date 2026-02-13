NYT: США перекидають авіаносець з-під Венесуели на Близький Схід

Авіаносець USS Gerald R. Ford разом із кораблями супроводу, розгорнутими в Карибському басейні, буде перекинутий на Близький Схід на тлі підготовки США до можливого удару по Ірану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання NYT.

Чотири посадовці США розповіли виданню на умовах анонімності, що у четвер екіпаж корабля був поінформований про перекидання на Близький Схід.

Згідно з розпорядженням, ударна авіаносна група USS Gerald R. Ford приєднається до авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln у Перській затоці в межах відновленої кампанії тиску на керівництво Ірану.

Раніше цього тижня Дональд Трамп заявляв про намір направити до регіону другий авіаносець, однак ні він, ні ВМС США не називали конкретне судно. ЗМІ повідомляли про ймовірне перекидання авіаносця USS George H.W. Bush.

Надзвичайне за тривалістю використання корабля розпочалося 24 червня, коли USS Gerald R. Ford вийшов із порту Норфолк у Вірджинії.

Спочатку він мав вирушити до Європи, але згодом його перенаправили до Карибського басейну в межах кампанії тиску адміністрації Трампа на Венесуелу.

Бойові літаки з борту USS Gerald R. Ford брали участь в атаці 3 січня на Каракас, унаслідок якої був захоплений венесуельський лідер Ніколас Мадуро.

Поточне використання ударної групи вже один раз продовжували, і моряки очікували повернення додому на початку березня, однак тепер, схоже, що вони затримаються у місії.

USS Gerald R. Ford був введений в експлуатацію у 2017 році, за першого президентства Трампа. Корабель має ядерну енергетичну установку, а його будівництво коштувало приблизно 13 млрд доларів. Екіпаж авіаносця разом з авіакрилом налічує близько 5 тисяч осіб.