Франція перехопила судно з 2 тоннами кокаїну

Флот Франції вилучив 2,4 тонни кокаїну на судні поблизу Французької Полінезії під час операції, проведеної у співпраці зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Операцію провели за підтримки французького реактивного літака Dassault Falcon 20 та у співпраці з американським урядом.

Як повідомляється, наркотики були знищені у відкритому морі, а судно та його екіпаж відновили своє плавання.

Згідно з даними, за місяць у полінезійських водах вилучили майже 12 тонн кокаїну. Ці наркотики не були призначені для заморської території Франції, Французької Полінезії. Торговці наркотиками перетинають її води з країн-виробників у Латинській Америці до країн-споживачів у Тихому океані, таких як Нова Зеландія та Австралія.

