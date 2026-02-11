У Чехії викрили контрабанду кокаїну, який ховали у тортах

Чеська поліція запропонувала висунути обвинувачення сімом іноземцям і одному громадянину країни, які могли переправити з Німеччини до Чехії понад 30 кг кокаїну у тортах.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як зазначила речниця Національного антинаркотичного підрозділу, наркотики були заховані в тортах, які кур'єри привезли автобусом з Берліна до празького вокзалу Флоренц.

За словами речниці, бруски кокаїну були заховані в тортах так, ніби вони були частиною самого торта. Розрізи та незаконний вміст були замасковані збитими вершками. Потім кондитерський виріб упаковували в коробку і перевозили в сумці – кожен кур'єр на різному нічному автобусі.

Вона зазначила, що підозрювані заплатили понад 600 тисяч чеських крон (близько $29,3 тисячі) за кожен кілограм брикетів, які потім продали в Празі на кілька сотень тисяч крон дорожче.

За даними слідчих, організована група діяла принаймні з літа 2024 року до лютого минулого року, коли поліція заарештувала перших підозрюваних. П'ятеро з обвинувачених перебувають під вартою, троє – на волі. Деяким з них загрожує до 18 років в'язниці.

Національний відділ по боротьбі з наркотиками повідомив, що крім кокаїну, банда також ввозила до Чехії інші наркотики, зокрема понад 3 тисячі доз психоактивної речовини ЛСД. Вони також торгували метамфетаміном, кетаміном, таблетками MDMA (широко відомі як "екстазі") і сумішшю, що продавалася під назвою "рожевий кокаїн".

Нещодавно Португалія перехопила підводний човен з рекордною партією кокаїну.

Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.

Також писали, що у німецькому порту Гамбурзі перехопили 400 кг героїну, які прибули туди у вантажному контейнері з Сінгапуру.

А 10 лютого Європейське поліцейське управління заявило про викриття кримінальної мережі, яка займалася контрабандою кокаїну з Південної Америки до Ісландії.