Польські прикордонники затримали українця за перевезення коробок з мухоморами

Польські прикордонники на пункті пропуску в Дорогуську запобігли спробі ввезення великої партії сушених червоних мухоморів, які з України до Латвії намагався перевезти український громадянин.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

Речниця голови Національної податкової служби Польщі Юстина Пасічинська повідомила, що під час ретельної перевірки було виявлено чотири коробки, в яких були сушені червоні мухомори.Товар вагою понад 34 кг був представлений як поштова посилка з України, яка мала потрапити до Латвії.

Водія вантажівки, громадянина України, затримали та передали прикордонникам. Проти нього розпочато досудове розслідування за фактом перевезення психоактивних речовин.

За це правопорушення чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Контрабандні гриби виявились червоним мухомором (Amanita Muscaria), який, ймовірно, містить заборонені психоактивні сполуки.

Нещодавно у Чехії викрили контрабанду кокаїну, який ховали у тортах.

Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.