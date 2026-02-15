Франция перехватила судно с 2 тоннами кокаина

Флот Франции изъял 2,4 тонны кокаина на судне вблизи Французской Полинезии во время операции, проведенной в сотрудничестве с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Операция была проведена при поддержке французского реактивного самолета Dassault Falcon 20 и в сотрудничестве с американским правительством.

Как сообщается, наркотики были уничтожены в открытом море, а судно и его экипаж возобновили свое плавание.

Согласно данным, за месяц в полинезийских водах изъяли почти 12 тонн кокаина. Эти наркотики не были предназначены для заморской территории Франции, Французской Полинезии. Торговцы наркотиками пересекают ее воды из стран-производителей в Латинской Америке в страны-потребители в Тихом океане, такие как Новая Зеландия и Австралия.

