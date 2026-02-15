Каллас: Росія отримує за столом переговорів більше, ніж вона досягла на полі бою

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найбільша загроза, яку представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас сказала у промові на Мюнхенській конференції з безпеки.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв, при цьому Москва ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів.

"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", – заявила Каллас.

Глава дипломатії ЄС також зазначила, що важливим є не так наявність місця за столом перемовин, як розуміння того, про що вести переговори.

"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні.", – заявила вона.

За словами Каллас, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини – це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона дійсно прагне миру.

А оскільки Європа не бачить готовності Кремля до переговорів, вона продовжить переозброєння, додала дипломатка.

10 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.

Раніше Каллас вже попереджала, що зосередження уваги на поступках України ризикує розмити межі відповідальності Росії за розв’язану агресію.